Партия экс-премьера Бабиша лидирует на выборах в Чехии после подсчета 50% голосов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Чешская оппозиционная партия "Акция недовольных граждан", возглавляемая экс-премьером Андреем Бабишем, опережает конкурентов на парламентских выборах в Чехии после подсчета бюллетеней с почти 50% избирательных участков, передает в субботу Associated Press.

Партия пока набирает 38,3% голосов. За ней следует прозападная правящая правоцентристская коалиция "Вместе" под руководством премьера Петра Фиалы - 20,3%. В 2021 году коалиция одержала верх над партией Бабиша на парламентских выборах.

Входящая в состав правительства центристская партия "Старосты и независимые" на данный момент получает 10,6%.

Крайне правая партия "Свобода и прямая демократия" получает 8,3%, а партия евроскептиков "Автомобилисты для себя" - 7,1%. Обе эти партии могут впоследствии стать партнерами "Акции недовольных граждан".

Выборы в Чехии шли два дня - в пятницу и субботу. Депутаты избираются в 200-местную нижнюю палату парламента на четыре года по принципу пропорционального представительства.