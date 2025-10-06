Поиск

Президент Чехии призвал не прекращать поставки боеприпасов на Украину

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Чехия не должна прекращать действие инициированной Прагой программы по поставкам боеприпасов Украине, заявил в понедельник чешский президент Петр Павел.

"Если мы сократим или даже окончим эту программу, мы главным образом навредим себе, но также негативное влияние затронет и Украину", - цитируют президента западные СМИ.

В минувшие выходные стало известно, что чешская оппозиционная партия "Акция недовольных граждан", возглавляемая экс-премьером страны Андреем Бабишем, одержала победу на парламентских выборах.

"Акция недовольных граждан" обещает прекратить организацию поставок вооружений Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии.

"Я предполагаю, что и в диалоге с Андреем Бабишем, и с представителями других партий мы будем в первую очередь учитывать интересы Чешской Республики, наших союзников и партнеров, таких как Украина. И мы не будем вредить ни им, ни себе", - заявил президент.

В субботу Чешское радио передавало, что Бабиш планирует сформировать правительство меньшинства - при поддержке некоторых других партий в парламенте.

Павел активно поддерживал программу по закупкам боеприпасов для Украины за счет средств западных стран. СМИ уточняют, что по этой программе в 2024 году удалось поставить 1,5 млн единиц боеприпасов, в том числе 500 тыс. снарядов калибра 155-мм, и в Праге рассчитывали увеличить такие показатели в 2025 году.

Украина Чехия Петр Павел Андрей Бабиш
