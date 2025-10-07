В МАГАТЭ получили от РФ информацию об атаке БПЛА на градирню Нововоронежской АЭС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона уведомила МАГАТЭ об атаке беспилотника в районе Нововоронежской АЭС, сообщили во вторник в международной организации.

"Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что дрон ударил по градирне Нововоронежской АЭС прошлой ночью. Это не сказалось на ядерной безопасности, уровень радиации на объекте не изменился", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

В нем отмечается, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси вновь подчеркнул, что "против АЭС не должны совершаться атаки".

Ранее "Росэнергоатом" сообщил, что боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, разрушений и пострадавших нет.

"В ночь на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", - говорится в сообщении.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.