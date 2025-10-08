Поиск

Посредники надеются на подписание соглашения о перемирии в Газе 9 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Посредники в переговорах по перемирию в секторе Газа планируют, что соглашение о немедленном освобождении оставшихся живых израильских заложников ХАМАС и прекращении боевых действий будет подписано 9 октября, пишет Times of Israel со ссылкой на арабского дипломата и еще один источник, информированный о ходе переговоров.

Предполагается, что после прекращения огня группировка ХАМАС сможет собрать тела убитых заложников для их последующей передаче Израилю.

В Газе, по данным Израиля, остаются 48 человек, захваченных 7 октября 2023 года, примерно два десятка, как предполагается, до сих пор живы.

С 6 октября в Шарм-эш-Шейхе проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС по поводу реализации плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Первоочередными вопросами являются освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий. В переговорах участвуют также представители Египта, Катара, Турции и США.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа США ХАМАС Египет Израиль Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 8 октября

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

В Германии могут внести поправки, позволяющие сбивать неидентифицированные дроны

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2422 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7322 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });