Посредники надеются на подписание соглашения о перемирии в Газе 9 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Посредники в переговорах по перемирию в секторе Газа планируют, что соглашение о немедленном освобождении оставшихся живых израильских заложников ХАМАС и прекращении боевых действий будет подписано 9 октября, пишет Times of Israel со ссылкой на арабского дипломата и еще один источник, информированный о ходе переговоров.

Предполагается, что после прекращения огня группировка ХАМАС сможет собрать тела убитых заложников для их последующей передаче Израилю.

В Газе, по данным Израиля, остаются 48 человек, захваченных 7 октября 2023 года, примерно два десятка, как предполагается, до сих пор живы.

С 6 октября в Шарм-эш-Шейхе проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС по поводу реализации плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Первоочередными вопросами являются освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий. В переговорах участвуют также представители Египта, Катара, Турции и США.