Риски ожидавшихся геомагнитных возмущений на Земле не сбудутся

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Риски геомагнитных возмущений из-за ожидавшегося прихода к Земле облака солнечной плазмы сняты, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Измерения солнечного ветра показывают, что обстановка в околоземном пространстве стабилизировалась, хотя, строго говоря, она и не выходила сколь-либо заметно из равновесия, - говорится в сообщении. - Короткий пик был пройден вчера, но за исключением единственного 3-часового интервала в районе 15-18 часов по Москве, все остальное время геомагнитные индексы смогли удержаться в зеленой зоне".

"Иные возмущающие факторы на данный момент отсутствуют, и, как минимум, до конца недели поводов писать что-либо по космической погоде быть не должно", - сказали в лаборатории солнечной астрономии.

Ранее сообщалось, что выброшенное Солнцем в пятницу облако плазмы может достигнуть Земли во вторник, в связи с чем повышаются риски геомагнитных событий.