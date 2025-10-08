Поиск

Трамп не исключил скорую поездку на Ближний Восток

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что видит прогресс на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Переговоры успешно продвигаются (...). Есть хорошие шансы на успех", - сказал он в Белом доме, комментируя переговоры по Газе, проходящие в последние дни в Египте.

Трамп не исключил, что лично посетит Ближний Восток в ближайшие дни.

"Есть вероятность, что я сам отправлюсь туда где-то в конце недели. Возможно, я сделаю это в воскресенье", - отметил американский президент.

