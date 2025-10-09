Поиск

Трамп заявил, что стороны конфликта в Газе вплотную приблизились к урегулированию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израиль и палестинские группировки из сектора Газа приблизились к решению кризиса, заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе посвященной другой теме рабочей встречи в Белом доме к Трампу подошел госсекретарь США Марко Рубио и что-то сказал президенту на ухо.

"Госсекретарь только что сообщил мне, что мы вплотную приблизились к сделке на Ближнем Востоке", - сказал после этого Трамп журналистам.

Он пояснил, что дальнейшие обсуждения потребуют его участия позже в течение дня.

Ранее Трамп заявил, что видит прогресс на проходящих в Египте переговорах по Газе и предположил, что в конце недели может посетить Ближний Восток.

Дональд Трамп Марко Рубио США Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не исключил скорую поездку на Ближний Восток

Трамп не исключил скорую поездку на Ближний Восток

Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники надеются на подписание соглашения о перемирии в Газе 9 октября

Что произошло за день: среда, 8 октября

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2422 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });