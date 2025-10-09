Трамп заявил, что стороны конфликта в Газе вплотную приблизились к урегулированию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израиль и палестинские группировки из сектора Газа приблизились к решению кризиса, заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе посвященной другой теме рабочей встречи в Белом доме к Трампу подошел госсекретарь США Марко Рубио и что-то сказал президенту на ухо.

"Госсекретарь только что сообщил мне, что мы вплотную приблизились к сделке на Ближнем Востоке", - сказал после этого Трамп журналистам.

Он пояснил, что дальнейшие обсуждения потребуют его участия позже в течение дня.

Ранее Трамп заявил, что видит прогресс на проходящих в Египте переговорах по Газе и предположил, что в конце недели может посетить Ближний Восток.