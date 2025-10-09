Президент США не исключил, что на днях может посетить сектор Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что в ходе планируемой на конец недели поездки на Ближний Восток может посетить сектор Газа.

"Может быть я сделаю это", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о том, готов ли он к такому визиту.

По словам Трампа, вероятнее всего он направится в Египет. "Там собрались все (участники переговоров по Газе - ИФ)", - добавил он.

При этом президент подчеркнул, что на данном этапе план поездки еще не составлен.

Ранее Трамп заявил, что стороны конфликта в Газе очень близки к его урегулированию. Также он сообщил, что планирует в конце этой недели отправиться на Ближний Восток.