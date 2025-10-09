Трамп планирует выступить в израильском парламенте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе планируемого им визита в Израиль может выступить в Кнессете (израильский парламент), сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Президент Трамп сказал мне в телефонном разговоре, что он, вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни и, возможно, выступит перед Кнессетом", - написал он в четверг в соцсети Х.

"Они хотят, чтобы я выступил с речью в Кнессете, и я обязательно это сделаю", - привел Равид слова Трампа.

Президент США, говоря о достигнутом соглашении по сектору Газа, подчеркнул: "Это великий день для Израиля и для всего мира".

"Мой разговор с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ИФ) был замечательным. Он так счастлив. Так и должно быть. Это большое достижение. Весь мир объединился, чтобы заключить это соглашение, включая страны, которые были врагами", - сказал американский лидер.

Как сообщалось, накануне Трамп не исключил, что лично посетит Ближний Восток в ближайшие дни.

"Есть вероятность, что я сам отправлюсь туда где-то в конце недели. Возможно, я сделаю это в воскресенье", - отметил американский президент.