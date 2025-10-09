Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, тогда как Dow Jones завершил день практически на уровне предыдущего закрытия.

Инвесторы в целом игнорируют продолжающийся шатдаун (приостановка работы федеральных учреждений) и больше внимания обращают на корпоративные события, сообщает Trading Economics. Кроме того, рынок изучал протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В нем говорится, что руководители Федрезерва выразили готовность снижать процентные ставки и далее в этом году. При этом несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной.

Следующая встреча руководства ФРС состоится 28-29 октября. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов по ее итогам, как и на заседании в декабре.

Котировки бумаг чипмейкера Advanced Micro Devices подскочили на 11,4%, а с начала недели подъем превысил 40%. Инвесторы продолжают оптимистично оценивать новость о том, что ИИ-компания OpenAI может войти в капитал AMD.

Цена акций Super Micro Computer Inc. увеличилась на 6,6%, Micron Technology Inc. - на 5,8%, ON Semiconductor Corp. - на 5,6%, Nvidia Corp. - на 2,2%.

Также продолжается повышение стоимости Dell Technologies: в среду она выросла более чем на 9%. Днем ранее компания повысила долгосрочные прогнозы роста выручки и прибыли, отметив высокий спрос на ее решения для сферы ИИ-разработок.

"Тема прежняя - агрессивный рост на фоне постоянного потока объявлений, связанных с ИИ", - заявил руководитель отдела исследований рынка капитала U.S. Bank Wealth Management Билл Мерц. - Всё, что связано с ИИ, привлекает значительное внимание".

Цена акций TopBuild Corp. взлетела на 10%. Строительная компания объявила о покупке другого представителя отрасли Specialty Products and Insulation за $1 млрд.

Apple Inc. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) близки к урегулированию антимонопольных претензий Европейской комиссии, которое позволит им избежать новых штрафов со стороны Брюсселя, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники. Стоимость акций Apple поднялась на 0,6%, Meta - на 0,7%.

Цена акций Tesla выросла на 1,3% после падения на 4,5% на торгах во вторник после того, как компания объявила о запуске новых, более дешевых, версий электромобилей Model 3 и Model Y.

Кроме того, бумаги Boeing Co. и Amazon.com Inc. подорожали на 1,6%, Freeport-McMoRan Inc. - на 5,3%, Microsoft Corp. - на 0,2%, Caterpillar - на 3,2%, UnitedHealth Group - на 1,7%.

В то же время котировки акции Goldman Sachs Group уменьшились за день на 1,7%, International Business Machines - на 1,5%, American Express Co. - на 1,3%, Procter & Gamble Co. и JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, Alphabet Inc. - на 0,4%, Chevron Corp. - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился всего на 1,2 пункта и составил 46601,78 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 39,13 пункта (на 0,58%) - до 6753,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 255,02 пункта (на 1,12%) и завершил сессию на отметке 23043,38 пункта.