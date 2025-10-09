В мире приветствуют прогресс в урегулировании конфликта в секторе Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мировые политики положительно оценили соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа, пишет газета Guardian.

"Премьер-министр Канады выразил облегчение в связи с тем, что заложники воссоединятся со своими семьями, и призвал все стороны к скорейшему выполнению согласованных условий", - отмечает издание.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал новость о соглашении "лучом света" после двух темных лет, прошедших с нападения ХАМАС на Израиль.

"Это растущий международный импульс, способный принести мир и безопасность на Ближний Восток", - отметил он.

Секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси назвал соглашение "важным шагом" на пути к созданию двух государств - израильского и палестинского.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также приветствовал согласие конфликтующих сторон на реализацию первой фазы представленного президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования.

"Это также отражает сильное лидерство премьер-министра Нетаньяху. Мы надеемся, что освобождение заложников и увеличение потока гуманитарной помощи жителям Газы принесет им временное облегчение и проложит путь к прочному миру", - написал Моди в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС оставшиеся в живых заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Медицинские службы в секторе приводят данные, что за время конфликта погибли более 67 тыс. его жителей. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.