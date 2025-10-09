Трамп ожидает освобождения удерживаемых ХАМАС заложников в начале следующей недели

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что палестинская группировка ХАМАС должна освободить израильских заложников в понедельник или вторник.

"Мы договорились об освобождении всех оставшихся заложников. Они должны быть освобождены в понедельник или вторник. Это сложный процесс", - сказал Трамп, выступая на заседании кабинета министров.

Он отметил, что вскоре отправится в Египет, где пройдет официальная церемония подписания сделки по сектору Газа.

Трамп также подчеркнул важность усилий разных стран региона, которые способствовали достижению договоренностей между Израилем и ХАМАС. Также он отметил, что инициативу по решению кризиса в Газе поддерживает, в частности, Иран.