Поиск

Полиция Грузии задержала уже 44 организаторов и участников беспорядков 4 октября в Тбилиси

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали еще восемь лиц, связанных с событиями 4 октября в Тбилиси, когда толпа агрессивно настроенных граждан предприняла попытку штурма президентской резиденции, сообщил журналистам в ночь на пятницу заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Всего в связи с событиями 4 октября задержаны 44 человека и еще четверо разыскиваются", - сказал Дарахвелидзе.

Он отметил, что основанием для задержания агрессивно настроенных граждан стала оперативная видеосъемка и видеорепортажи телеканалов.

Тбилиси Дарахвелидзе Александр Дарахвелидзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 год

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС по освобождению заложников

Трамп не исключил введение санкции против РФ

Что произошло за день: четверг, 9 октября

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2436 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });