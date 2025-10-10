Полиция Грузии задержала уже 44 организаторов и участников беспорядков 4 октября в Тбилиси

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали еще восемь лиц, связанных с событиями 4 октября в Тбилиси, когда толпа агрессивно настроенных граждан предприняла попытку штурма президентской резиденции, сообщил журналистам в ночь на пятницу заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Всего в связи с событиями 4 октября задержаны 44 человека и еще четверо разыскиваются", - сказал Дарахвелидзе.

Он отметил, что основанием для задержания агрессивно настроенных граждан стала оперативная видеосъемка и видеорепортажи телеканалов.