Бердымухамедов предлагает укреплять энергетическое партнерство России и Центральной Азии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предлагает России и странам Центральной Азии задействовать потенциал энергетического партнерства.

Об этом глава Туркменистана заявил, выступая на втором саммите "Центральная Азия - Россия". Текст его выступления опубликован в пятницу в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также в соседние страны и регионы, в первую очередь в южном направлении", - сказал Бердымухамедов.

"Также ожидаем более тесного сотрудничества в вопросах использования возобновляемой энергии. Уверен, что нам есть что предложить друг другу на основе имеющегося совместного опыта, новых компетенций и научно-технических достижений", - добавил президент Туркменистана.