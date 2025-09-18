Поиск

Китай прекращает антимонопольное расследование в отношении Google

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR) решило прекратить антимонопольное расследование в отношении американской Google, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Расследование официально началось в феврале и касалось доминирующих позиций операционной системы Android и последствий этого доминирования для использующих ее китайских производителей смартфонов, таких как Oppo и Xiaomi.

Решение о прекращении расследования говорит об изменении тактики Пекином, который теперь сосредотачивает регуляторные силы на Nvidia, рассчитывая использовать это в торговых переговорах с США, говорят источники издания. Днем ранее FT сообщала, что китайские власти запретили ведущим технологическим компаниям страны приобретать ИИ-чипы Nvidia.

Вместе с тем отказ от проверки Google говорит Вашингтону о том, что Пекин способен на гибкость в ходе переговоров, отмечает один из источников газеты. По словам собеседников FT, Google официально не уведомляли о прекращении расследования.

19 сентября состоится разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, обсуждавшейся на этой неделе в Мадриде.

Google Nvidia Китай США Си Цзиньпин Дональд Трамп
NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 18 сентября

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

