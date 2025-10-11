Поиск

Байден начал проходить курс лучевой терапии в связи с раком простаты

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джо Байден начал новый этап лечения в связи с раком предстательной железы, который был диагностирован в мае, сообщает в субботу NBC News.

Байден проходит курс лучевой терапии и принимает гормональные препараты.

Как сообщает источник канала, лучевая терапия продлится пять недель.

В мае сообщалось, что у Байдена выявили агрессивную форму рака простаты с метастазами в костной ткани. В его пресс-службе заверили, что медики считают возможным эффективное лечение.

Джо Байден
