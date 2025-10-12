Лукашенко считает, что до предоставления Украине ракет Tomahawk дело не дойдет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Вашингтон откажется от идеи предоставления Киеву ракет Tomahawk. Громкие заявления главы США на этот счет, по его мнению, объясняются манерой Дональда Трампа вести дела.

"Я думаю, нам надо в этом плане успокоиться. Я уже говорил, что у нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам, прежде всего. Поэтому он где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом, тактика такова, что он немного отпускает и отходит", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", фрагмент которого в воскресенье приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Поэтому не надо это так в лоб воспринимать, что завтра оно и полетит. Ну, и потом, сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент США понимает это лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться в эту колею, когда будет к этому яду применено серьезное противоядие, он понимает, что этого быть не должно. Думаю, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немного его как личность", - отметил Лукашенко.

Владимиру Зеленскому необходимо пойти на компромисс, чтобы избежать исчезновения Украины как государства, считает президент Белоруссии.

"Вы знаете, в последнее время все больше был склонен обвинять европейских лидеров и европейские страны в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации, что здесь дело не в США, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к движению, и не в европейских лидерах, а больше в Зеленском проблема. (...) Но вы же понимаете его положение. Кем он будет, если сделает ни с того, ни с сего (как он понимает) эти шаги", - сказал Лукашенко.

"Мне кажется, Зеленский склонен к тому, чтобы на него со стороны было осуществлено мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения", - отметил Лукашенко.

Но действовать, по его мнению, надо срочно.

"Потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю практически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", - заявил президент Белоруссии.

"Ну, и посмотрите одуревших этих соседей с запада, прежде всего, Украины. Известные силы и государства видят себя в западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. Там замес очень серьезный. И хотелось бы, в очередной раз скажу, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территории Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Поэтому надо сесть и договориться", - резюмировал Лукашенко.