Объявлен новый состав правительства Франции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Состав очередного правительства Франции после повторного назначения на пост премьер-министра Себастьена Лекорню объявлен вечером в воскресенье, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Жан-Ноэль Барро вновь получил пост министра иностранных дел. Министром вооруженных сил стала Катрин Вотрен, бывший министр труда. Министром внутренних дел назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес. Министром юстиции вновь назначен Жеральд Дарманен. Ролан Лескюр остается министром экономики и финансов. Сохранила свой пост и министр культуры Рашида Дати.

10 октября президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил отставного главу правительства Лекорню премьер-министром.

"Я принимаю как долг миссию, возложенную на меня президентом республики, сделать все возможное для обеспечения Франции бюджетом до конца года и решения повседневных проблем наших соотечественников", - заявил Лекорню в социальной сети сразу после назначения.

Вступивший на этот пост 9 сентября бывший министр вооруженных сил Лекорню 5 октября объявил состав нового кабинета министров на замену правительства Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном премьер-министром составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства.

Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции, пообещавшей новый вотум недоверия в Национальном собрании очередному правительству.

На следующий день премьер подал президенту прошение об отставке, которое Макрон принял, тем не менее поручив Лекорню провести консультации с политическими партиями относительно выхода из кризиса. А через несколько дней вновь назначил его премьером.