В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Фото: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2025 год стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Хоуитт. В Нобелевском комитете сообщили, что премия вручается "за объяснение инновационного экономического роста".

В комитете отметили, что половину премии получил Мокир за "выявление предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса".

Вторую половину премии разделят Агьон и Хоуитт "за теорию устойчивого роста через креативное разрушение".

В заявлении говорится, что ученые получили награду за то, что "показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту". "За последние два века, впервые в истории, мир стал свидетелем устойчивого экономического роста. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу нашего процветания. Лауреаты премии этого года по экономике объясняют, как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса", - говорится в заявлении.

"Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", - отметил Джон Хасслер, председатель Комитета премии по экономическим наукам.

Мокир использовал примеры из истории, чтобы объяснить причины устойчивого экономического роста на планете и почему он становится новой нормой. Он доказал важность научного объяснения причин последовательности инноваций. До промышленной революции такого объяснения не было, что затрудняло путь новым открытиям и изобретениям. Он также подчеркивал важность открытости общества новым идеям и готовности к переменам.

Агьон и Хоуитт также исследовали механизмы, лежащие в основе устойчивого роста. В статье 1992 года они описали математическую модель так называемого креативного разрушения: когда на рынок выходит новый и улучшенный продукт, компании, продающие товары предыдущего поколения, начинают сталкиваться с убытками. Инновация представляет собой нечто новое и потому она креативна, однако она и разрушительна, поскольку компании с устаревшими технологиями оказываются на обочине рынка.

Лауреаты этого года по-разному показывают, как креативное разрушение порождает конфликты, которые необходимо разрешать конструктивно. В противном случае компании, занявшие определенные ниши, будут блокировать инновации из-за угрозы оказаться в невыгодном положении.

Американо-израильский историк экономики Мокир родился 26 июля 1946 года в Нидерландах. Является профессором американского Северо-Западного университета и Тель-Авивского университета. Закончил Еврейский университет в Иерусалиме и Йельский университет.

Агьон является французским экономистом, родился в Париже 17 августа 1956 года. В настоящий момент преподает экономику в Гарвардском университете. Обучался в Университете Париж-1 Пантеон-Сорбонна и Гарвардском университете. Агьон преподавал в нескольких престижных университетах по всему миру, а также работал в различных экономических изданиях.

Канадский экономист Хоуитт родился 31 мая 1946 года в Торонто, сейчас является преподавателем социологии и экономики в Брауновском университете. Обучался в университете Западного Онтарио и Северо-Западном университете. Был профессором и приглашенным профессором во многих престижных университетах, также работал в нескольких экономических СМИ.

Лауреаты 2025 года

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Премия по литературе досталась венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Премию по химии получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Ягхи "за разработку металлоорганических каркасных структур". Премии по физике удостоены Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи". Премией по медицине и физиологии отмечены Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за "открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

Официальное название Нобелевской премии по экономике – премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, об экономике ничего не говорится. Изобретатель динамита отдал свое состояние естественникам, литераторам и борцам за мир. Более 70 лет это предписание исполнялось: премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам. Но с 1968 года Банк Швеции ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии, премия в этой номинации присуждается ежегодно с 1969 года.

Премии будут вручены на официальной церемонии в Стокгольме и Осло (в норвежской столице вручают премию мира) 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевской