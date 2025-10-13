Поиск

Глава Минфина США считает достижимой деэскалацию торгового конфликта с Китаем

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулировать эскалацию в отношениях с Пекином в сфере торговли.

"Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

При этом, по его словам, Китай, вводя меры по экспортному контролю, "настроен против всего мира". "Они нацелились на промышленную базу всего свободного мира", - сказал Бессент.

По его словам, США готовы отстаивать свой суверенитет в сфере торговли и рассчитывают на поддержку со стороны союзников в противостоянии Пекину.

Однако глава Минфина США считает, что "Китай открыт к обсуждению" торговых разногласий.

Кроме того, Бессент выразил надежду, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина позже этой осенью все же состоится. "Думаю, это встреча все же состоится", - сказал Бессент.

В Минкоммерции КНР назвали ошибкой угрозы Трампа новыми пошлинами

"Будут также встречи рабочие встречи между США и нашими коллегами на этой неделе", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины в отношении КНР. Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "заявил, что с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

В Минкоммерции КНР призывали Вашингтон придерживаться достигнутых консенсусов и назвали ошибочными действиями угрозы введения новых пошлин.

Китай США Скотт Бессент
