Оппозиционные партии Франции внесли предложения по вотуму недоверия правительству

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Французская правая националистическая партия "Национальное объединение" совместно с партией "Союз правых за республику" внесла в понедельник предложение по вотуму недоверия правительству премьера страны Себастьена Лекорню.

"Марин Ле Пен и Эрик Сьотти от лица "Национального объединения" и партии "Союз правых за республику" внесли предложение о вотуме недоверия", - говорится на странице парламентской фракции "Национального объединения" в соцсети X.

По мнению этих партий, правительство Лекорню не способно вывести страну из политического кризиса. "Наиболее эффективным и демократическим решением будет роспуск Национального собрания", - говорится в коммюнике на сайте парламентской фракции "Национального объединения".

Кроме того, председатель "Национального объединения" Жордан Барделла в эфире TF1 отметил, что партия "поддержит и проекты резолюций по вотуму недоверия, предложенные другими политическими силами".

Ранее в понедельник предложение по вотуму недоверия правительству внесла также ультралевая партия "Непокоренная Франция". Помимо депутатов этой партии, проект резолюции подписали ряд депутатов Коммунистической партии, партии "зеленых" и депутатов, представляющих заморские территории.

"Власти лишится Лекорню, а следом за ним и Макрон", - написала в соцсети X председатель парламентской фракции этой партии Матильда Пано.

Вступивший на пост премьера бывший министр вооруженных сил Лекорню 5 октября объявил состав кабинета министров на замену правительства Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном Лекорню составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства.

Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции, пообещавшей новый вотум недоверия в Национальном собрании очередному правительству.

На следующий день премьер подал президенту прошение об отставке, которое президент Франции Эммануэль Макрон принял, тем не менее поручив Лекорню провести консультации с политическими партиями относительно выхода из кризиса. Через несколько дней Макрон вновь назначил Лекорню премьером.

Франция Марин Ле Пен
