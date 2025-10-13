Поиск

Аналитики опасаются перебоев в поставках нефти из-за введения портового сбора в КНР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нефтетанкеры и контейнеровозы больше всех пострадают от вводимых Китаем портовых сборов, полагают аналитики Jefferies LLC.

Специальный портовый сбор для американских судов, входящих в порты КНР, начнет действовать с 14 октября. Пекин ввел его в ответ на решение администрации президента США Дональда Трампа взимать сборы с китайских судов.

Сумма сбора составит 400 юаней ($56) за тонну груза. Она вырастет до 640 юаней за тонну с 17 апреля 2026 года, до 880 юаней за тонну с 17 апреля 2027 года и до 1,12 тыс. юаней за тонну с 17 апреля 2028 года, сообщил в пятницу Минтранс КНР.

Как отмечает Jefferies, на американские танкеры приходится 16% глобального флота, перевозящего нефтепродукты, и 13% нефтетанкеров. Доля американских судов является "достаточно высокой", чтобы введение портового сбора в Китае привело "к ощутимым перебоям, особенно с учетом масштаба сборов", отмечают эксперты Jefferies.

Портовый сбор будет собираться с судов, принадлежащих американским организациям, компаниям или частным лицам, а также с судов под флагом США, сообщил Минтранс КНР. Он также будет распространяться на суда, более 25% в которых принадлежит американским структурам.

Некоторые судовладельцы спешно пересматривают операционные риски и приостанавливают предварительные бронирования, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Пекин оставил судовладельцам мало времени, чтобы адаптироваться к новым правилам.

По оценкам судовых брокеров, для супертанкеров сумма сбора в Китае может доходить до $6,2 млн. Для танкера Capesize, перевозящего железную руду и уголь, сбор может составлять достигать $3,8 млн, отмечает агентство.

