В США представили автономную мобильную пусковую установку ракет Tomahawk

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Компания Oshkosh Defense представила на выставке Ассоциации американской армии (AUSA) автономную мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk, сообщается на ее сайте.

По данным компании, "установки полностью готовы к началу производства".

"Армия четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы", - заявил Пэт Уильямс, руководитель программ в Oshkosh Defense.

"Семейство многоцелевых автономных транспортных средств Oshkosh разработано на базе проверенных тактических машин, обладает масштабируемой автономностью и универсальностью целевой нагрузки, что позволяет армии удовлетворять текущие потребности, а также обладает гибкостью адаптации к меняющимся условиям боя", - отметил он.

На выставке, которая проходит с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку X-MAV с возможностью автономного пуска, которая может оснащаться сразу четырьмя крылатыми ракетами Tomahawk.

На прошлой неделе президент США Доналд Трамп заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине практически принято, при этом он добавил, что не желает эскалации напряженности в отношениях с РФ и попытается уточнить, каким образом и по каким целям будут применяться эти крылатые ракеты.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что возможные поставки США крылатых ракет Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.