Поиск

Трамп может заявить Путину о поставках ракет Tomahawk Киеву

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может сообщить российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся урегулировать украинский конфликт мирным путем.

"Мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

По словам Трампа, ракеты Tomahawk - "невероятное наступательное оружие".

"И, честно говоря, России это (поставки Киеву ракет Tomahawk - ИФ) не нужно", - подчеркнул Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Путин ранее заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.

НАТО Дональд Трамп США Путин Киев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объявлен новый состав правительства Франции

Объявлен новый состав правительства Франции

Израиль ожидает, что ХАМАС начнет освобождать заложников утром в понедельник

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 октября

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Умерла американская актриса Дайан Китон

Умерла американская актриса Дайан Китон

На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7347 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });