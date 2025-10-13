Трамп может заявить Путину о поставках ракет Tomahawk Киеву

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может сообщить российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся урегулировать украинский конфликт мирным путем.

"Мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

По словам Трампа, ракеты Tomahawk - "невероятное наступательное оружие".

"И, честно говоря, России это (поставки Киеву ракет Tomahawk - ИФ) не нужно", - подчеркнул Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Путин ранее заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.