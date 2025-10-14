Поиск

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении будущих разногласий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США, Катар, Египет и Турция заявили, что Ближний Восток не может вынести постоянные военные конфликты, и обязались решать возникающие споры дипломатическим путем.

"Настоящим мы обязуемся разрешать споры в будущем дипломатическим путем и путем переговоров, а не с помощью силы или затяжного конфликта", - говорится в совместной декларации, опубликованной Белым домом.

Подписавшие документ лидеры вышеперечисленных стран признали, что "Ближний Восток не может вынести постоянного цикла затяжных военных действий, тупиковых переговоров или фрагментарного, неполного или избирательного применения успешно согласованных условий".

"Трагедии, свидетелями которых мы стали за последние два года, должны служить настоятельным напоминанием о том, что будущие поколения заслуживают большего, чем неудачи прошлого", - отметили они.

Главы США, Катара Египта и Турции заявили о поддержке усилий Вашингтона "по прекращению войны в Газе и установлению прочного мира на Ближнем Востоке".

"Вместе мы будем выполнять это соглашение таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность, стабильность и возможности для всех народов региона, включая как палестинцев, так и израильтян", - пообещали они.

Лидеры стран добавили, что прочный мир может быть обеспечен при условии защиты основных прав человека, гарантированной безопасности и уважении достоинства народов Израиля и Палестины.

Трамп совместно с лидерами Катара, Египта и Турции в понедельник поставили подписи под мирным соглашением по урегулированию ситуации в Газе.

