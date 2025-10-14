Поиск

Лукашенко заявил о готовности Минска сыграть роль в урегулировании на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что его стране будет отведена определенная роль в том, что касается мирного урегулирования украинского кризиса.

"Полагаю, что Беларуси как ближайшему союзнику России в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал", - заявил Лукашенко во вторник на совещании в Минске.

"Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство", - заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия хочет видеть Украину независимым государством, которое должно быть миролюбивым, никому не создавать проблем и угроз. "Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что руководство России нацелено на то, чтобы установить мир на Украине.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Дональд Трамп Украина США
