Трамп уверен, что сможет добиться завершения украинского конфликта

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что сможет добиться решения конфликта на Украине на волне успеха перемирия в секторе Газа, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп оптимистично настроен и считает, что сможет добиться мира на Украине после успешного обмена заключенными на Ближнем Востоке", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.

При этом собеседник издания подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, сейчас Россия, вероятнее всего, мотивирована сесть за стол переговоров.

Также издание со ссылкой на источники отмечает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил иностранным коллегам, что основными целями президента США являются завершение конфликта в Газе, завершение конфликта на Украине и заключение нового ядерного соглашения с Ираном.

Politico напоминает, что в пятницу Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

