Финляндия присоединится к программе по закупке у США оружия для Украины

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Финляндия примет участие в реализации программы PURL, предусматривающей закупку у США оружия для последующей передачи Украине, заявил в среду финский министр обороны Антти Хяккянен.

При этом, как отмечает агентство ЭФЭ, министр не стал уточнять, какую сумму в Хельсинки готовы выделить на эти нужды. По его словам, о деталях финские власти планируют объявить через несколько недель.

"Мы знаем, что эта инициатива важна для Украины. Всем европейским странам следует участвовать в этой программе", - отметил Хяккянен.