Лидер путча на Мадагаскаре объявил себя временным президентом страны

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Лидер военного переворота на Мадагаскаре, полковник элитного подразделения сухопутных войск (CAPSAT) Микаэль Рандрианирина заявил, что он будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока в стране не пройдут выборы, передает Associated Press (AP).

"Обязательно должна пройти церемония присяги. А мы останемся здесь минимум на 18 месяцев, максимум на два года", - сказал он в интервью агентству.

Накануне вооруженные силы Мадагаскара заявили, что взяли власть в стране после того, как в минувшие выходные ее покинул президент Андри Радзуэлина.

В разговоре с AP Рандрианирина отметил, что вынужден занять пост главы государства после того, как Высший конституционный суд пригласил его сделать это в отсутствии президента Мадагаскара Радзуэлина.

"Вчера нам пришлось взять на себя все бремя ответственности, потому что в стране ничего не осталось: ни президента, ни главы верхней палаты парламента, ни правительства", - разъяснил он.

Накануне Рандрианирина сообщил, что военные распускают все государственные институты, кроме нижней палаты парламента. Он пояснил, что действие Конституции страны от 2010 года приостановлено "в ответ на ее неоднократные нарушения".

В свою очередь нижняя палата во вторник проголосовала за импичмент президента: за него отдали голоса 130 парламентариев. Всего в нижней палате парламента 160 депутатов.

Массовые протесты на острове начались 22 сентября. Поводом стали систематические отключения энергии и водоснабжения. Полиция была вынуждена применить силу, 29 сентября президент объявил о роспуске правительства.

В минувшие выходные президенту Мадагаскара пришлось покинуть страну, по некоторым данным, на французском военном самолете. Радзуэлина также выпустил указ о роспуске нижней палаты парламента, который она не выполнила.