Нетаньяху заявил, что достиг еще не всех целей в Газе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие в секторе Газа не означает, что он не намерен добиться окончательно победы над палестинскими военизированными группировками.

"Мы, несомненно, достигнем всех целей этой войны", - заявил он, выступая в четверг на церемонии памяти нападения 7 октября, его слова приводит The Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что борьба еще не окончена, и он намерен "добиться окончательной победы" и вернуть родным останки всех погибших в Газе израильских заложников.

Также премьер, говоря об обстановке на Ближнем Востоке, подчеркнул, что "мы все еще сталкиваемся с серьезными вызовами от наших врагов, которые хотят перевооружиться", однако он отметил, что в настоящий момент существуют и серьезные возможности для нормализации отношений с соседними арабскими странами.

Ранее Нетаньяху заявлял, что разоружение палестинского движения ХАМАС является следующим важным шагом в рамках мирного процесса в секторе Газа. Он подчеркнул, что, если этого не произойдет, "начнется настоящий хаос". В ХАМАС же заявляли, что пока не готовы сложить оружие.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.

Движение ХАМАС на данный момент освободило 20 живых заложников и передало тела нескольких погибших. В ответ власти Израиля освободили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.