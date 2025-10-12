В ХАМАС заявили, что сложат оружие только после завершения урегулирования в Газе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС готово передать другим структурам политический контроль над сектором Газа, однако оружие сложит только после достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта с Израилем и создания палестинского государства, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Мы готовы передать управление, готовы полностью дистанцироваться от любого правительства или управляющего органа. Однако наше оружие будет передано только в руки палестинского государства, и наши бойцы будут интегрированы в палестинскую национальную армию", - подчеркнул Наим.

По его словам, до создания палестинского государства "ни у кого нет права лишать нас права сопротивляться оккупации любыми средствами".

В пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что с 12:00 (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило первый этап сделки с ХАМАС.