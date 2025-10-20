ЕС добивается больших полномочий для осмотра предположительно связанных с РФ танкеров

Панама согласилась снять с учета попавшие под санкции суда

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз намеревается расширить возможности государств союза в отношении досмотра танкеров, которые, по мнению Евросоюза, связаны с Россией. Об этом сообщает Politiсo со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ Европейской службы внешних действий (EEAS).

"Согласно документу, подготовленному для встречи глав МИД стран ЕС, Евросоюз ищет способы усилить возможности для его стран отправлять своих людей на борт судов из "теневого флота" России для инспекций", - отмечает издание.

В документе утверждается, что такие суда могут представлять опасность для безопасности мореплавания, экологии, а также "использоваться в качестве платформ для гибридных атак против территории ЕС".

По данным издания, EEAS в октябре начала соответствующие дискуссии на техническом уровне. Проект предложения предлагает заключение "возможных двусторонних соглашений между ЕС и государств регистрации судов о том, чтобы заблаговременно договориться о высадке на палубу этих судов для их инспекций".

В ЕС хотят к концу ноября завершить составление проекта декларации, которая будет предусматривать такие меры. Затем ее одобрят главы МИД ЕС, а потом глава дипломатии ЕС Кая Каллас будет добиваться начала переговоров между Евросоюзом и государствами, под флагами которых ходят суда.

По информации Politiсo, ЕС уже устанавливает контакты с такими государствами, имеющими приоритетное значение, а также с прибрежными государствами, которые предоставляют логистические услуги, а также дозаправляют нефтью и моторными маслами суда, якобы связанные с РФ. Согласно документу EEAS, ЕС "нацелен на использование различных инструментов, чтобы государства, под флагом которых ходят суда, получили поддержку и стимулы снять с учета суда, находящиеся под санкциями".

В EEAS отметили, что Панама, имеющая самый крупный судовой реестр, уже согласилась снять с регистрации суда, против которых ввел санкции ЕС, и прекратить регистрировать суда старше 15 лет.

В ЕС пообещали обнародовать списки других судов, по версии союза, имеющих отношение к России, а также структур, оказывающих им услуги.

"Возможные дополнительные шаги могут включать в себя меры против оказания логистических услуг судам "теневого флота", таких как бункеровка", - говорится в документе.

В начале октября агентство Bloomberg со ссылкой на документы Евросоюза передавало, что в ЕС выдвинули предложение в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ добавить в "черные списки" три компании, которые, по мнению Брюсселя, предоставляют танкерам фальшивые свидетельства о регистрации под тем или иным флагом.