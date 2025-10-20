Поиск

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз обсуждает меры для того, чтобы противодействовать связанным с РФ танкерам.

"Сегодня министры обсудили возможность более решительных мер, включая расширение полномочий по обыску судов теневого флота", - сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

Она также сказала, что "назначила специального посланника, теперь координатора, чтобы изучить оптимальные практики у разных государств-членов Союза и действовать по этим вопросам быстрее".

"Нам нужен более жесткий, общеевропейский подход к борьбе с теневым флотом", - добавила Каллас.

ЕС Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Лувр будет закрыт до вторника

Лувр будет закрыт до вторника

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });