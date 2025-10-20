В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз обсуждает меры для того, чтобы противодействовать связанным с РФ танкерам.

"Сегодня министры обсудили возможность более решительных мер, включая расширение полномочий по обыску судов теневого флота", - сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

Она также сказала, что "назначила специального посланника, теперь координатора, чтобы изучить оптимальные практики у разных государств-членов Союза и действовать по этим вопросам быстрее".

"Нам нужен более жесткий, общеевропейский подход к борьбе с теневым флотом", - добавила Каллас.