Мэр Гюмри задержан по обвинению в получении взятки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэр Гюмри - второго по величине города Армении - Вардан Гукасян и семеро сотрудников мэрии задержаны в рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного дела.

В пресс-службе комитета заявили журналистам, что возбуждены уголовные дела по фактам требования и получения взяток с предварительного согласия мэра Гюмри и главного архитектора города.

С утра в понедельник несколько десятков сотрудников Службы национальной безопасности, Следственного комитета Армении ворвались в здание мэрии, изолировали мэра, провели следственные мероприятия.

В настоящее время около здания мэрии собралось несколько сотен человек, стянуты силы полиции, ситуация напряженная.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года, является оппозиционным к действующей власти политиком.

До прихода к власти правительства премьера Никола Пашиняна он также долгие годы занимал должность мэра.

Недавно Гукасян обвинил правительство Пашиняна в попытке превратить страну в турецкий вилайет, заявив, что для сохранения государственности Армения должна вступить в какой-нибудь союз, приведя пример союза России и Белоруссии.

После этого Пашинян заявил в парламенте страны, что лиц, выступающих с заявлениями против суверенитета Республики Армения, следует "вышвырнуть" с политической и общественной арены.