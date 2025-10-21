Оппозиционный мэр второго по величине города Армении арестован по делу о взятке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Задержанный в понедельник мэр Гюмри - второго по величине города Армении - Вардан Гукасян арестован на два месяца решением суда во вторник.

"Гукасян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", - сказала журналистам адвокат Заруи Постанджян.

В понедельник в рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного дела вместе с Гукасяном также были задержаны семеро сотрудников мэрии.

В пресс-службе комитета журналистам сообщили, что возбуждены уголовные дела по фактам требования и получения взяток с предварительного согласия мэра Гюмри и главного архитектора города.

В Следственном комитете сообщили, что в понедельник на акции в поддержку мэра Гюмри были задержаны 33 человека, они обвиняются в участии в массовых беспорядках, вмешательстве в законную деятельность должностного лица и осуществление правосудия.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года, он является оппозиционным к действующей власти политиком.

До прихода к власти правительства премьера Никола Пашиняна он также долгие годы занимал должность мэра.

Недавно Гукасян обвинил правительство Пашиняна в попытке превратить страну в турецкий вилайет, заявив, что для сохранения государственности Армения должна вступить в какой-нибудь союз, приведя пример союза России и Белоруссии.

После этого Пашинян заявил в парламенте страны, что лиц, выступающих с заявлениями против суверенитета Республики Армения, следует "вышвырнуть" с политической и общественной арены.