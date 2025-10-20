Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может одержать верх в конфликте с РФ, однако он считает такой исход маловероятным.

"Они все еще могут победить. Я не думаю, что они победят, но они могут. Я никогда не говорил, что они наверняка победят, я говорил, что они могли бы. Что угодно может случиться, война - очень странная вещь", - заявил он в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник.

Так Трамп отреагировал на просьбу журналистки пояснить, почему в ходе Генассамблеи ООН он говорил, что Украина может выиграть в конфликте и вернуть территорию, однако позже стал менять взгляд на этот вопрос.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. В частности, президент США призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать.