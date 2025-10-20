Поиск

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может одержать верх в конфликте с РФ, однако он считает такой исход маловероятным.

"Они все еще могут победить. Я не думаю, что они победят, но они могут. Я никогда не говорил, что они наверняка победят, я говорил, что они могли бы. Что угодно может случиться, война - очень странная вещь", - заявил он в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник.

Так Трамп отреагировал на просьбу журналистки пояснить, почему в ходе Генассамблеи ООН он говорил, что Украина может выиграть в конфликте и вернуть территорию, однако позже стал менять взгляд на этот вопрос.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. В частности, президент США призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать.

Дональд Трамп США Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });