В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали в последние месяцы 55 человек , подозреваемых в деятельности в интересах иностранной разведки, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский. Об этом сообщают польские СМИ.

"За последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польше, действуя в интересах российской разведки", - сказал Добжиньский.

Он подтвердил, что в последние дни сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с другими службами задержали восемь человек.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании в различных частях страны восьми подозреваемых в подготовке диверсионных актов.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк раскрыл подробности о якобы готовившихся на территории страны диверсиях.

"Дела, о которых сообщает премьер-министр Дональд Туск, касаются проведения разведки военных объектов и элементов критической инфраструктуры, подготовки средств для осуществления диверсий и непосредственного осуществления атак, - написал Семоняк в соцсетях. - Агентство внутренней безопасности тесно сотрудничает со Службой военной контрразведки, полицией и прокуратурой".