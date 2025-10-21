Поиск

ФАО оценила число голодающих в мире в 673 млн человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Число голодающих в мире по итогам 2024 года составило 673 млн человек, сообщается в видеоролике генерального директора ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) Цюй Дунъюя, который был продемонстрирован на пресс-конференции в отделении ФАО для связи с РФ во вторник в Москве.

Мероприятие было приурочено к 80-летию ФАО.

Как заявил на пресс-конференции директор отделения Олег Кобяков, за время существования ФАО достигла большого прогресса в решении поставленных перед нею задач, в том числе по борьбе с голодом. Когда организация создавалась, доля глодающего населения в мире составляла 42%, в настоящее время - приблизительно 8-8,5%.

Однако ситуация в мире и климатические катаклизмы пока не позволяют достичь цели ликвидации голода к 2030 году . "Ясно, что к 2030 году голод не ликвидируем. И, по самым оптимистичным оценкам на этот срок, через пять лет в мире еще будет голодать порядка 500 млн человек", - сказал Кобяков, напомнив, что среди утвержденных ООН 17 целей устойчивого развития ликвидация голода, продовольственная безопасность и здоровье считаются самыми важными. "И на основании этой триады, если ее удастся осуществить, мы разорвем порочный круг бедности и сможем выйти на устойчивый трек безвозвратного позитивного прогрессивного развития", - заявил он.

Кобяков также сообщил, что отделение в Москве работает с 2016 года. "За это время Россия, помимо начисленных взносов, внесла добровольные взносы в программы ФАО в странах Центральной Азии, Закавказья и Африки в размере порядка $50 млн. На мой взгляд, это недостаточно, Россия может больше, - сказал он. - Вложения в работу ФАО, в те программы технического содействия, которые она реализует, - это вложения во всемирную продовольственную безопасность, потому что она неделима".

Как сообщил глава отделения, ФАО оказывает техническое содействие в важнейших критических точках, и каждый вложенных организацией доллар привлекает сопутствующие инвестиции в размере от $4 до $7 со стороны как государств, так и частного сектора.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в своем видеообращении заверила, что Россия продолжит вносить большой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, "оставаясь крупнейшим производителем и надежным поставщиком аграрной продукции и технологий на мировой рынок". "Рассчитываем и на дальнейшее долгое и крепкое сотрудничество", - сказала она.

ФАО включает 195 стран-членов и два государства-наблюдателя. У ФАО по миру насчитывается свыше 130 офисов, которые в основном занимаются реализацией программ технического содействия, сообщил Кобяков, добавив, что это самая представительная межправительственная организация.

