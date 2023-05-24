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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Число голодающих в мире в 2022 году составило 828 млн человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число голодающих в мире в 2022 году составило 828 млн человек, сообщил директор отделения ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по связям с РФ Олег Кобяков на сессии "Современная парадигма развития АПК: глобальные вызовы, открывающиеся возможности" в рамках Евразийского экономического форума в среду.

"Семь лет назад мировое сообщество взяло на себя обязательство достичь устойчивого развития к 2030 году и в качестве одной из главных целей была установлена полная ликвидация голода и обеспечение продовольственной безопасности к 2030 году, - сказал он. - Где же мы сейчас находимся? К сожалению, число голодающих в мире, которое в последний доковидный год составляло порядка 680 млн человек, не уменьшилось. По данным ФАО и ее партнеров, ежегодно выпускающих доклад о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире, в прошлом году голодало 828 млн человек".

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В новом докладе, который будет представлен в середине июля и будет содержать оценочную часть, "эти цифры существенно не улучшатся", полагает он. "Если вернуться на курс устойчивого продвижения к нулевому голоду, то необходимы согласованные меры в международном масштабе - как в глобальном, так и в региональном и национальном", - отметил Кобяков.

По его словам, ликвидация голода - лишь одна часть задачи. Вторая - обеспечение населения полноценным питанием. "Сейчас из 8 млрд человек на планете свыше 3 млрд не могут позволить себе здоровый рацион", - проинформировал он.

Кобяков также отметил, что в 2030 году по числу голодающих планета по-прежнему будет находиться практически на уровне 2019 года. "Порядка 670 млн человек, которые по-прежнему не будут уверены в том, попадет ли тот самый хлеб насущный на их стол", - заявил он.

ООН ФАО
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