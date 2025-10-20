Поиск

Источники WP не верят, что США в Карибском море бомбят значимый канал наркотрафика

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Чиновники в США и других высказывают сомнения в том, что целью американских военных в ходе кампании против наркотрафика в Карибском море действительно является крупный канал поставок наркотиков в США, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Записи и интервью с 20 источниками, знакомыми с этим маршрутом и ударами, среди которых есть действующие и бывшие американские чиновники и чиновники других стран, противоречат заявлениям американской администрации. По словам источников WP, этот путь не используется обычно для перевозки синтетических опиоидов типа фентанила, который находили в 2024 году при 69% смертельных исходов от передозировки наркотиками.

"Когда я видел служебные документы об ударах, я сразу подумал: "Дело не в террористах. Дело в Венесуэле и смене там режима"", - сказал изданию высокопоставленный сотрудник американской сферы безопасности.

По данным газеты, фентанил, который конфискуют в США, попадает туда из Мексики, ввозят его наземным путем, причем зачастую американские граждане. Собеседники издания отметили, что удары США в Карибском море вряд ли снизят количество летальных исходов от передозировки.

Расположенный недалеко от побережья Венесуэлы Тринидад и Тобаго является рынком сбыта для марихуаны и перевалочным пунктом для кокаина, доставляемого в Европу и Западную Африку. По словам американских чиновников, кокаин, предназначенный для США, везут через Тихий океан, хотя некоторые поставки и правда идут через Венесуэлу и Карибское море до Пуэрто-Рико, Американских Виргинских островов и Доминиканской Республики. Некоторые партии везут самолетами с тайных взлетно-посадочных полос в венесуэльских штатах Сулия и Апуре в Центральную Америку, а оттуда в США и Мексику.

Следователи рассказали WP, что менее распространен путь доставки кокаина в США через полуостров Пария и через пролив Бокас-дель-Драко в Тринидад и Тобаго и далее в США; именно по лодкам на этом маршруте наносят удары американские военные. Гораздо чаще наркотики переправляют по этому пути в Европу.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

18 октября Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по подлодке в регионе, в ней находились известные наркоторговцы, перевозившие фентанил в больших количествах.

CNN со ссылкой на источники передавала, что кампания давления США на Венесуэлу направлена на то, чтобы венесуэльский президент Николас Мадуро сложил с себя полномочия. Неназванные представители оппозиции говорили Financial Times, что наращивание США военных сил у Венесуэлы должны убедить Мадуро и его приближенных уйти в отставку. Однако есть и другие точки зрения.

"Трамп хочет от Венесуэлы нефти, минералов и золота. Он хочет, чтобы американские компании тут инвестировали. Его не заботит смена режима", - заявил газете один американский бизнесмен, имеющий интересы в стране.

В октябре The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что власти Венесуэлы, желая прекратить конфронтацию с США, предлагали Вашингтону основную долю в разработке венесуэльских нефтяных месторождений и других природных богатств.

