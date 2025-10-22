Поиск

Европарламент заявил о готовности к переговорам с Советом ЕС о запрете импорта газа и нефти из РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) поддержал решение о начале переговоров с датским председательством Совета ЕС о запрете импорта в Евросоюз российского газа и нефти, сообщила в среду его пресс-служба.

Такое предложение было сделано комитетами Европарламента по внешней торговле и по промышленности, научным исследованиям и энергетике, которые утвердили позицию по этому вопросу 16 октября. Теперь представители ЕП и Совета ЕС приступят к переговорам с целью достижения соглашения по законопроекту, который затем должен быть официально утвержден сторонами.

Совет ЕС объявил 20 октября, что согласовал позицию для переговоров с Европарламентом по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского природного газа.

На совместном заседании комитетов Европарламента по внешней торговле и по промышленности, научным исследованиям и энергетике содокладчик, депутат от Финляндии Вилле Ниинистё заявил, что, одобрив предложение Еврокомиссии по газу, "парламент пошёл дальше комиссии, мы предлагаем включить (в запрет - ИФ) нефть, мы предлагаем применять более строгие правила".

Как следовало из соответствующего коммюнике пресс-службы Европарламента, евродепутаты хотят запретить с 2026 года весь импорт российской нефти, включая нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти.

