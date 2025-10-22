Поиск

Израиль выступил против участия Турции в миротворческой миссии в Газе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Израиль выступает против участия Турции в миротворческом контингенте, который планируется развернуть на территории сектора Газа в рамках плана по урегулированию ситуации в анклаве, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Никаких разногласий тут нет. Турецкого участия в миссии не будет", - сообщили изданию в канцелярии.

Ранее в западных СМИ появлялась информация, что Нетаньяху на встрече с главой египетской разведки Хасаном Рашадом выступил против участия Турции в планируемых международных стабилизационных силах в Газе.

Представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк подчеркивал, что турецкие военные готовы принять участие в любом задании по обеспечению мира в секторе Газа.

Guardian 18 октября сообщил, что во главе международных стабилизационных сил, которые согласно мирному плану развернут позднее в секторе Газа, вероятнее всего, встанет Египет. Кандидатами на эту роль также называют Турцию, Азербайджан и Индонезию. В контингенте не ожидается участие военных Великобритании и других стран Европы.

Египет Израиль Газа Минобороны Турция Биньямин Нетаньяху Зеки Актюрк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });