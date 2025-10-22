Гендиректор Botas заявил об интересе Турции к долгосрочным поставкам газа из Туркменистана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Турция, в марте начавшая получать газ из Туркменистана, заинтересована в долгосрочных и крупномасштабных поставках туркменского газа, заявил генеральный директор турецкой госкомпании Botas Абдулвахит Фидан в ходе международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - OGT 2025". Об этом сообщает агентство News Central Asia.

Сейчас этот газ поступает через Иран. По словам Фидана, установив надежное газовое соединение с инфраструктурой Турции, Туркменистан получит "прямой доступ к международным рынкам".

Турецкое руководство, отметил глава Botas, поставило цель обеспечить "долгосрочные и масштабные поставки туркменского газа в Турцию". Достижение этой цели, продолжил он, "станет переломным моментом не только для Туркменистана и Турции, но и для всего региона".

"Botas полностью готова выполнить все необходимые действия под руководством правительства для реализации этого прорывного проекта, который, как ожидается, преобразует маршруты поставок энергоносителей в регионе", - заявил Фидан.

Гендиректор Botas также отметил растущую роль Турции в региональном и глобальном газоснабжении.

По его словам, Турция с годовым потреблением около 55-60 млрд кубометров газа в значительной степени зависит от его импорта, и ориентация на обеспечение бесперебойности поставок привела к масштабным инвестициям в инфраструктуру. Протяженность сети газопроводов высокого давления увеличилась с 13 тысяч до 20 тысяч км. Около 85% (74 млн человек) населения Турции теперь имеет доступ к природному газу.

Он отметил, что Botas поддерживает импортно-экспортные отношения с 34 странами, экспортируя трубопроводный газ в Болгарию, Румынию и Венгрию, а также усиливает позиции в мировой торговле СПГ.

Фидан также упомянул ключевые для компании международные проекты, такие как проект TANAP с Азербайджаном, по которому в Европу поставлено 50 млрд кубометров газа, что укрепило позицию Турции как крупного поставщика природного газа в регионе.