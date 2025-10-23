Поиск

США хотят договориться об ограничении ядерных арсеналов и с РФ, и с Китаем

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уже затрагивал вопрос об ограничении ядерных арсеналов с президентом РФ Владимиром Путиным, хотел бы подключить к обсуждению и Китай.

"Мы говорим о деэскалации (с Россией - ИФ), разговор об этом ведется. И мы, скорее всего, добавим в него Китай", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, говоря о ядерных арсеналах трех стран.

Американский президент добавил, что Путин в ходе недавнего телефонного разговора упомянул этот вопрос, предложив "пойти на деэскалацию", и Трамп заявил, что согласен на это.

