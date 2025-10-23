Поиск

Трамп заявил, что США не намерены сами запускать "Томагавки" по России

Обучение этому украинских военных потребует много времени

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки "Томагавков" Украине, заявил, что Вашингтон не намерен сам запускать эти ракеты по России, а для обучения украинских военных потребуется много времени.

В миреТрамп опроверг снятие ограничений на применение Киевом дальнобойных ракетЧитать подробнее

"Проблема с "Томагавками", о которой многие не знают, в том, что уходит как минимум полгода, а обычно - год, на то, чтобы обучиться, как их использовать, так как они очень сложные", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Поэтому единственный способ, как "Томагавки" можно запустить, это если мы их сами запустим, но мы не собираемся это делать", - подчеркнул президент США. "Мы знаем, как их использовать, и мы не будем учить других людей этому", - добавил он.

США Дональд Трамп Украина Tomahawk Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп надеется, что санкции подтолкнут РФ к разумному подходу к украинскому урегулированию

Трамп отменил встречу с Путиным, рассчитывает провести ее в будущем

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

Трамп опроверг снятие ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет

США решили перейти к санкциям против РФ из-за подхода Москвы к переговорам по Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что Штаты не отказались от саммита с РФ

Администрация США сняла ограничения на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });