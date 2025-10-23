Трамп заявил, что США не намерены сами запускать "Томагавки" по России

Обучение этому украинских военных потребует много времени

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки "Томагавков" Украине, заявил, что Вашингтон не намерен сам запускать эти ракеты по России, а для обучения украинских военных потребуется много времени.

"Проблема с "Томагавками", о которой многие не знают, в том, что уходит как минимум полгода, а обычно - год, на то, чтобы обучиться, как их использовать, так как они очень сложные", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Поэтому единственный способ, как "Томагавки" можно запустить, это если мы их сами запустим, но мы не собираемся это делать", - подчеркнул президент США. "Мы знаем, как их использовать, и мы не будем учить других людей этому", - добавил он.