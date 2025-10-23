Поиск

Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковых снарядов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главное управление ракетостроения КНДР накануне утром успешно провело запуск "важного вооружения" - двух гиперзвуковых снарядов, сообщает ЦТАК.

"Два гиперзвуковых снаряда, запущенных из района Рекпо муниципалитета Пхеньян в северо-восточном направлении, поразили цель на плоскогорье у пика Квэсан уезда Оран провинции Хамгён-Пукто", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что испытание было частью программы развития обороноспособности, направленной на повышение "устойчивости и эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников".

Ранее сообщалось, что Северная Корея в среду утром запустила несколько баллистических ракет малой дальности.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запуски были произведены в северо-восточном направлении примерно в 8:10 утра (2:10 мск).

Ракеты пролетели около 350 км. Это первый запуск, произведенный КНДР при избранном в июне этого года южнокорейском президенте Ли Чжэ Мене.

В последний раз Пхеньян испытывал баллистические и крылатые ракеты малой дальности в мае.

Нынешний запуск состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

КНДР гиперзвуковое оружие испытание
