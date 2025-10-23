Генсек НАТО заявил, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что санкции США в отношении российских нефтяных компаний заставят Москву сесть за стол переговоров по украинскому урегулированию.

"Прекращение боевых действий - это действительно верный подход. И теперь мы должны убедиться, что Украина действительно этого хочет, как уже они говорили, а также чтобы и Россия села за стол переговоров. И сегодняшние санкции в отношении нефтяных компаний помогут этому", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали в том числе нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".