Поиск

Эстония вдобавок к HIMARS закупит южнокорейские ракетные установки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, по условиям которого Эстония планирует в дополнение к американским HIMARS приобрести южнокорейские ракетные установки K239 Chunmoo, сообщило Минобороны Эстонии.

"Для Эстонии важно иметь возможность влиять на врага в глубине его территории. С этой целью необходимо увеличить возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с помощью дополнительных ракетных установок. Мы начали разработку потенциала глубокого удара с приобретения американских систем HIMARS, мы также договорились с США о приобретении дополнительных HIMARS, точные сроки поставки которых мы в настоящее время ожидаем от США. Чтобы еще больше усилить потенциал глубокого удара, Силы обороны выбрали ракетные установки от южнокорейского производителя Chunmoo", - заявил Певкур.

По его словам, Эстония ускоряет наращивание своего потенциала глубокого удара, чтобы в случае необходимости отбросить противника и усилить сдерживание и обороноспособность Эстонии и НАТО.

"Для меня также чрезвычайно важно, что значительная часть объема сделок будет передана эстонской промышленности. Речь идет о десятках миллионов евро прямых инвестиций в оборонную промышленность Эстонии", - сказал Певкур.

Детали закупки ракетных установок Chunmoo будут обсуждаться дополнительно на техническом уровне между Центром оборонных инвестиций Эстонии (ECDI) и Корейским экспортным агентством и производителем. Следующим шагом является заключение соответствующих рамочных соглашений.

Эстония уже имеет опыт сотрудничества с Южной Кореей в области обороны. Так, южнокорейская компания Hanhwa Aerospace поставляет Эстонии самоходные гаубицы K9. До конца будущего года она получит 36 подобных артсистем, отмечает Минобороны.

HIMARS Минобороны Эстония Hanhwa Aerospace Ханно Певкур Ан Гю Бак Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Что случилось этой ночью: четверг, 23 октября

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп заявил, что США не намерены сами запускать "Томагавки" по России

Трамп надеется, что санкции подтолкнут РФ к разумному подходу к украинскому урегулированию

Трамп отменил встречу с Путиным, рассчитывает провести ее в будущем

Трамп отменил встречу с Путиным, рассчитывает провести ее в будущем

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });