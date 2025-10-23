Эстония вдобавок к HIMARS закупит южнокорейские ракетные установки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, по условиям которого Эстония планирует в дополнение к американским HIMARS приобрести южнокорейские ракетные установки K239 Chunmoo, сообщило Минобороны Эстонии.

"Для Эстонии важно иметь возможность влиять на врага в глубине его территории. С этой целью необходимо увеличить возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с помощью дополнительных ракетных установок. Мы начали разработку потенциала глубокого удара с приобретения американских систем HIMARS, мы также договорились с США о приобретении дополнительных HIMARS, точные сроки поставки которых мы в настоящее время ожидаем от США. Чтобы еще больше усилить потенциал глубокого удара, Силы обороны выбрали ракетные установки от южнокорейского производителя Chunmoo", - заявил Певкур.

По его словам, Эстония ускоряет наращивание своего потенциала глубокого удара, чтобы в случае необходимости отбросить противника и усилить сдерживание и обороноспособность Эстонии и НАТО.

"Для меня также чрезвычайно важно, что значительная часть объема сделок будет передана эстонской промышленности. Речь идет о десятках миллионов евро прямых инвестиций в оборонную промышленность Эстонии", - сказал Певкур.

Детали закупки ракетных установок Chunmoo будут обсуждаться дополнительно на техническом уровне между Центром оборонных инвестиций Эстонии (ECDI) и Корейским экспортным агентством и производителем. Следующим шагом является заключение соответствующих рамочных соглашений.

Эстония уже имеет опыт сотрудничества с Южной Кореей в области обороны. Так, южнокорейская компания Hanhwa Aerospace поставляет Эстонии самоходные гаубицы K9. До конца будущего года она получит 36 подобных артсистем, отмечает Минобороны.