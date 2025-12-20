Поиск

Лавров встретился в Каире с главой МИД Южного Судана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Мандеей Семайей Кумбой "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

"Я думаю, это хорошая возможность "на полях" встречи обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в вашем регионе", - сказал Лавров в ходе встречи.

Глава южносуданского МИД поблагодарил Лаврова за приглашение на конференцию, а также сообщил, что правительство Южного Судана вместе с региональными партнерами прилагает усилия для установления мира в соседнем Судане.

Ранее в субботу Лавров встретился с министрами иностранных дел Алжира, Туниса и Зимбабве.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.


МИД РФ Сергей Лавров Южный Судан Мандей Семайя Кумба Африка Каир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы

Что случилось этой ночью: суббота, 20 декабря

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

 Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

 США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

 Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

Госсекретарь США не верит в ухудшение отношений с Россией из-за Венесуэлы

В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения

 В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2495 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });