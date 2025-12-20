Лавров встретился в Каире с главой МИД Южного Судана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Мандеей Семайей Кумбой "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

"Я думаю, это хорошая возможность "на полях" встречи обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в вашем регионе", - сказал Лавров в ходе встречи.

Глава южносуданского МИД поблагодарил Лаврова за приглашение на конференцию, а также сообщил, что правительство Южного Судана вместе с региональными партнерами прилагает усилия для установления мира в соседнем Судане.

Ранее в субботу Лавров встретился с министрами иностранных дел Алжира, Туниса и Зимбабве.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.



