Израиль надеется на скорую отмену рекомендации Минэкономразвития РФ по продажам туров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минтуризма Израиля надеется на отмену рекомендации Минэкономразвития туроператорам о нежелательности продаж туров в Израиль в ближайшее время, сообщила в понедельник глава департамента министерства в РФ и СНГ Ксения Воронцова.

"Этот вопрос решается на самом высоком уровне. МИД РФ сообщил, что не видит препятствий к посещению Израиля, то есть он российских туристов не останавливает, не ограничивает. Но Минэкономразвития пока не дал зеленый свет туроператорам на массовые продажи туров. Чего мы в ближайшее время ждем. Мы бы не говорили громко о том, что мы выходим на российский рынок, если бы не ожидали, что в ближайшее время вопрос будет решен", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года для российско-израильского туризма.

Воронцова добавила, что в 2025 году Израиль посетило около 64 тыс. российских граждан. Россияне занимают четвертое место среди зарубежных стран по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании.

"В рекордном 2019 году из России в Израиль приехало 318 тысяч российских граждан. Подчеркну, что израильтяне не входят в эту статистику, как и люди с двойным гражданством - все они обязаны въезжать в страну по израильскому паспорту. Мы сейчас ориентируемся на эту цифру, и она достижима", - пояснила она.

Воронцова добавила, что спрос на поездки в Израиль, по данным туроператоров, никогда не снижался до нуля, потому что между двумя странами очень обширные личные и культурные связи.

В июне 2025 года из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Иран и Израиль. Минэкономразвития, в свою очередь, призвало туроператоров приостановить продажу туров. В середине декабря МИД сообщил, что не видит препятствий для посещения россиянами Израиля. Но Минэкономразвития пока не отменило рекомендации для туроператоров.

При этом россиянам по-прежнему рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещения районов, граничащих с Ливаном, а также Сектором Газа и западным берегом реки Иордан.