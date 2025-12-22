Поиск

Израиль надеется на скорую отмену рекомендации Минэкономразвития РФ по продажам туров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минтуризма Израиля надеется на отмену рекомендации Минэкономразвития туроператорам о нежелательности продаж туров в Израиль в ближайшее время, сообщила в понедельник глава департамента министерства в РФ и СНГ Ксения Воронцова.

"Этот вопрос решается на самом высоком уровне. МИД РФ сообщил, что не видит препятствий к посещению Израиля, то есть он российских туристов не останавливает, не ограничивает. Но Минэкономразвития пока не дал зеленый свет туроператорам на массовые продажи туров. Чего мы в ближайшее время ждем. Мы бы не говорили громко о том, что мы выходим на российский рынок, если бы не ожидали, что в ближайшее время вопрос будет решен", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года для российско-израильского туризма.

Воронцова добавила, что в 2025 году Израиль посетило около 64 тыс. российских граждан. Россияне занимают четвертое место среди зарубежных стран по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании.

"В рекордном 2019 году из России в Израиль приехало 318 тысяч российских граждан. Подчеркну, что израильтяне не входят в эту статистику, как и люди с двойным гражданством - все они обязаны въезжать в страну по израильскому паспорту. Мы сейчас ориентируемся на эту цифру, и она достижима", - пояснила она.

Воронцова добавила, что спрос на поездки в Израиль, по данным туроператоров, никогда не снижался до нуля, потому что между двумя странами очень обширные личные и культурные связи.

В июне 2025 года из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Иран и Израиль. Минэкономразвития, в свою очередь, призвало туроператоров приостановить продажу туров. В середине декабря МИД сообщил, что не видит препятствий для посещения россиянами Израиля. Но Минэкономразвития пока не отменило рекомендации для туроператоров.

При этом россиянам по-прежнему рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещения районов, граничащих с Ливаном, а также Сектором Газа и западным берегом реки Иордан.

Израиль РФ Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС ввел санкции против двух представителей судебной власти РФ

МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

 МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Вэнс считает успехом обсуждение всех вопросов конфликта на Украине с обеими сторонами

 Вэнс считает успехом обсуждение всех вопросов конфликта на Украине с обеими сторонами

В Японии в январе возобновят работу крупнейшей АЭС в мире

 В Японии в январе возобновят работу крупнейшей АЭС в мире

Суд восстановил вознаграждение Маска, он стал первым человеком с состоянием выше $700 млрд

 Суд восстановил вознаграждение Маска, он стал первым человеком с состоянием выше $700 млрд

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 декабря

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });